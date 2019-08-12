برلماني: ليت كل المسئولين يتخذون السيسى قدوة

أكد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى،الدكتور سعيد حساسين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لايعرف الإجازات حيث حرص على القيام بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين وتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب وذلك عقب صلاة عيد الأضحي المبارك.



وأعرب "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم عن أمله فى أن يتخذ جميع المسئولين بالدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء جميع الأجهزة والمؤسسات والشركات والهيئات التنفيذية بالدولة من الرئيس السيسى المثل والقدوة فى العمل والعطاء والتضحية، مؤكدا أننا لو فعلنا جميعا ذلك الأمر فإن مصر ستكون فى مقدمة الدول المتقدمة اقتصاديا وسوف تحتل مركزا ومكانة إقليمية وعالمية كبيرة جدا على مستوى جميع دول العالم بما فيها الدول الكبرى المتقدمة اقتصاديا.