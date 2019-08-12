القبض على 42 مطلوبًا أمنيًا و8 هاربين من المراقبة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضمن إستراتيجية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية في ثاني أيام العيد.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، وكافة الإدارات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 42 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، كما نجح رجال تلك الحملات في ضبط 8 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.

