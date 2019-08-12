تراجع الإقبال على شراء الدواجن خلال ثاني أيام العيد

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال تداولات اليوم الإثنين - ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - في الأسواق التجارية بالقاهرة والجيزة، بقيمة جنيهين للكيلو من الدواجن البلدية، وذلك بسبب حالة الركود التي ضربت الأسواق، تزامنًا مع إجازة العيد ‏واتجاه المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء.



وبحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، سجلت أسعار الدواجن اليوم، 18 جنيها للدواجن البيضاء بالمزارع لتباع بـ21 في التجزئة مقابل 23 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما سجلت الدواجن البلدي 25 جنيهًا لتباع بـ29 جنيهًا بالتجزئة، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 35 من المزرعة لتباع بـ38 جنيهًا للمستهلك.



وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة في مصر حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، بحسب آخر بيانات صادرة عن مواقع الانتاج الداجني، التابع لوزارة الزراعة المصرية، كما يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون.



ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 95% خلال العام الجارى 2019.