نيللى كريم تدعم هذه الماركة المصرية.. تعرف عليها (صور)

أبدت الفنانة نيللى كريم، إعجابها بإحدى الماركات المصرية ذات الطابع الشبابي، حيث أطلت بقطعة من أزياءهاـ عبر حسابها الرسمى، بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فى أحدث إطلالة لها.



وكتبت نيللى كريم، لجمهورها، صباح اليوم الإثنين: "صباح الخير مع علامة this.is.rebel المصرية، بتوقيع المصممة المصرية الموهوبة دارا تامر"، مضيفة: "أنا أدعم دائمًا الفنانين الموهوبين من شباب بلدي الحبيبة مصر".



وتزينت بإيشارب شيفون عصري، يستخدم ضمن ملابس البحر، ممزوج بالألوان الأبيض، البرتقالى، الأزرق، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع الميكب، حيث وضعت أحمر شفاه ناعم.



وماركة Rebel، تصمم مجموعة من الأزياء ذات الطابع المصرى، اليدوي، حبث تشير كل قطعة إلى قصة مختلفة، من تصميم دارا تامر، ويتم طباعة تلك التصاميم فى القاهرة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللى كريم السينمائية، "فيلم الفيل الازرق" الجزء الثانى، من بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، شيرين رضا، هند صبري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

