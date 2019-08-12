الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

نيللى كريم تدعم هذه الماركة المصرية.. تعرف عليها (صور)

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
ads
أبدت الفنانة نيللى كريم، إعجابها بإحدى الماركات المصرية ذات الطابع الشبابي، حيث أطلت بقطعة من أزياءهاـ عبر حسابها الرسمى، بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، فى أحدث إطلالة لها.

وكتبت نيللى كريم، لجمهورها، صباح اليوم الإثنين: "صباح الخير مع علامة this.is.rebel المصرية، بتوقيع المصممة المصرية الموهوبة دارا تامر"، مضيفة: "أنا أدعم دائمًا الفنانين الموهوبين من شباب بلدي الحبيبة مصر".

وتزينت بإيشارب شيفون عصري، يستخدم ضمن ملابس البحر، ممزوج بالألوان الأبيض، البرتقالى، الأزرق، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع الميكب، حيث وضعت أحمر شفاه ناعم.

وماركة Rebel، تصمم مجموعة من الأزياء ذات الطابع المصرى، اليدوي، حبث تشير كل قطعة إلى قصة مختلفة، من تصميم دارا تامر، ويتم طباعة تلك التصاميم فى القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللى كريم السينمائية، "فيلم الفيل الازرق" الجزء الثانى، من بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، شيرين رضا، هند صبري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

نجاح عملية دقيقة لطفل عمره 3 أيام.. وأسرته تشكر الرئيس (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

كشف صحفى جديد.. قصص حب بولا محمد

منذ حوالي 15 ساعة

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

منذ حوالي 19 ساعة

العثور على نصف جسد سيدة في جوال بترعة المريوطية (صور)

ads

الصور

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

سقوط السبكى بـ"إنت حبيبى وبس" فى عيد الأضحى

إيهاب توفيق ودينا وشيبة نجوم رابع أيام العيد بالقاهرة

ويزو: زوجى يساعدنى فى أعمال المنزل.. ولا أحب الكوسة (فيديو)

تأكيدًا لانفراد "ستوديو".. سيد رجب يظهر فى مشهد أخير بـ"ولاد رزق ٢"

رياضة

الكرواتي بيريزيتش يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ

زياش: الوضوح كان شعاري مع أياكس

ريال مدريد لا يزال يعتمد على اللاعب الكولومبي رودريجيز

سامي خضيرة ينجو من الترحيل في يوفنتوس الإيطالي

الرئيس نيوز

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى المقابر ببني سويف

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة

روسيا تبني مشروع محطة كهروذرية في إثيوبيا

تمويل مزرعة رياح تزود أكثر من الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

منوعات

جورج كلوني متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

معرض بريطاني يتناول الحياة ما قبل الموت في بومبي الإيطالية

كشكول

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

4 برامج جديدة للساعات المعتمدة بـ "هندسة القاهرة".. تعرف عليها

بالصور.. "السعيد" يتفقد مستشفيات جامعة بنها للإطمئنان على الخدمة الصحية

بالصور.. تنسيق المرحلة الثانية للمدارس الفنية بالإسكندرية

إسلام سياسي

قصف حوثي لمنازل المدنيين ومراكز قوات الجيش اليمني بالحديدة

إسقاط "مسيّرة" أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

التحالف: شقيق الحوثي تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا

انتهاء ثامن جولة للمفاوضات بين طالبان وأمريكا في الدوحة


زيت وسكر

رسومات جدارية لتزيين أكشاك الكهرباء بشوارع الوادى الجديد

“الفلاحين” تُطالب رئيس الجمهورية بمد وقف العمل بضريبة الأطيان

إقبال من الزوار على حدائق الري

ضبط ١٢.٥ لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"صابر": مسارح الأوبرا في الصيانة.. وحفلات مخفضة بمهرجان القلعة

أبرز فعاليات عيد الأضحى بمراكز الإبداع

بعد شهر من افتتاحه.. الفئات العمرية الأكثر زيارة لمتحف نجيب محفوظ؟

مهرجان أصيل للحرف التراثية بمعهد "جوتة" 20 أغسطس الجاري

صفحتنا ع الفيس بوك