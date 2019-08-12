الكرواتي بيريزيتش يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ

أعرب الجناح الكرواتي إيفان بيريزيتش، عن تمنياته في تقديم أفضل ما لديه مع بايرن ميونيخ، وذلك في أعقاب اجتيازه الكشف الطبي ضمن إجراءات إتمام انتقاله للنادي الألماني.



وقال الدولي الكرواتي، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الإثنين: "لقد أجريت الفحوصات الطبية الخاصة بي.. وسأقوم بأفضل ما لدي".



وتعاقد حامل لقب الدوري الألماني "بوندسليجا" مع بيريزيتش 30 عامًا، على سبيل الإعارة من نادي إنترميلان الإيطالي مقابل 5 ملايين يورو مع وجود خيار الشراء مقابل 20 مليون الصيف المقبل.



ولعب بيريزيتش سابقًا في ألمانيا مع ناديي بوروسيا دورتموند وفولفسبورج، ويأتي انضمامه للبايرن كتدعيم لصفوف الفريق بعد انتهاء عقد الفرنسي فرانك ريبيري واعتزال الهولندي آرين روبين.