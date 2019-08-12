روسيا تبحث توريد لحوم حلال إلى باكستان

تبحث روسيا مع باكستان مسألة توريد الأولى للثانية بلحوم غنم حلال، وذلك في إطار سياسة موسكو الهادفة للتوسع في الاستحواذ على الأسواق الخارجية.



وقال أليكسي تسدينوف رئيس جمهورية بورياتيا الروسية، إن "الجمهورية تناقش مع باكستان مسألة إمدادها بلحوم غنم حلال، منغوليا تورد لحوم الأغنام بواسطة الطائرات إلى باكستان، فلماذا نحن لا نقوم بذلك"، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".



وجمهورية بورياتيا هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، تقع في جنوب المنطقة الوسطى من سيبيريا، على طول بحيرة بايكال، تحدها مقاطعة إركوتسك وجمهورية طيفا، وإقليم زابايكالسكي وجمهورية منغوليا.



يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وباكستان بلغ العام الماضي 730 مليون دولار، منها 418 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى باكستان، مقابل واردات بقيمة 313 مليون دولار، بحسب ما أظهرته بيانات موقع ITC Trade.