"منها المأذون الإلكتروني".. تعرف على خدمات البوابة الحكومية

أثارت أول حالة زواج بالمأذون الإلكتروني، من خلال تطبيق الأحول الشخصية الجديد، على جهاز التابلت، في محافظة بورسعيد، الفضول والإثارة حول هذه التجربة الجديدة التي تمت، ضمن عملية التحول الرقمي الذي تسعى له مصر في المرحلة القادمة من التطوير.



إلا أن هذه العملية تُعد خدمة واحدة من منظومة من الخدمات الأخرى التي تم توفيرها في ذات المحافظة، التي تعد بداية التحول الرقمي في مصر، فمن خلال موقع "بوابة الخدمات الحكومية ببورسعيد" يمكن لسكان المحافظة إنهاء عدة إجراءات أخرى خاصة بخدمات الحالة الاجتماعية وخدمات نيابة الأسرة والتموين وخدمات التوثيق، من خلال هذه البوابة.



تم إطلاق هذه البوابة في عام 2019، بعد الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على إتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونيا عن طريق التحول الرقمي، فهي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية؛ لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.



هي نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل في صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد، للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويسر. كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعا حتى تغطي كافة الخدمات الحكومية في كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.



من أهم الخدمات التي تهتم البوابة بتقديمها لسكان محافظة بورسعيد، خدمات الحالة الاجتماعية من الزواج والطلاق خدمات المأذون الشرعي، وتنقسم إلى مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج غير المسلمين، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية طلاق، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية تصادق، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية مراجعة.



ثانيًا: خدمات نيابة الأسرة (محكمة الأسرة)، ومنها طلب مستخرج صورة رسمية من دعاوي الولاية على النفس، طلب شهادة من واقع جدول القضايا للولاية على النفس.



ثالثًا: خدمات التوثيق، وتشمل توكيل عام في القضاي، توكيل رسمي عام، توكيل رسمي شامل (بنوك – عام (توكيل في الأمور الزوجية، إقرار بالشطب، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، عام مخصص).



ورابعًا: خدمات التموين ومنها إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية، وتفعيل البطاقة.



وعن التسجيل في البوابة، يتم من خلال كتابة الرقم القومي لساكن المحافظة واسم الأم، ورقم المصنع (وهو الرقم المكتوب بالحروف والأرقام أسفل صورة البطاقة الشخصية، ورقم الموبايل (من أجل الحصول على كود التفعيل لاستكمال التسجيل)، ثم يتم استكمال باقي بيانات التسجيل، ولن يتم التسجيل في البوابة لغير سكان محافظة بورسعيد.