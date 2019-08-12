الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تقارير ومتابعات

"منها المأذون الإلكتروني".. تعرف على خدمات البوابة الحكومية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:58 م
جريدة الدستور
إيناس سعيد
طباعة
ads
أثارت أول حالة زواج بالمأذون الإلكتروني، من خلال تطبيق الأحول الشخصية الجديد، على جهاز التابلت، في محافظة بورسعيد، الفضول والإثارة حول هذه التجربة الجديدة التي تمت، ضمن عملية التحول الرقمي الذي تسعى له مصر في المرحلة القادمة من التطوير.

إلا أن هذه العملية تُعد خدمة واحدة من منظومة من الخدمات الأخرى التي تم توفيرها في ذات المحافظة، التي تعد بداية التحول الرقمي في مصر، فمن خلال موقع "بوابة الخدمات الحكومية ببورسعيد" يمكن لسكان المحافظة إنهاء عدة إجراءات أخرى خاصة بخدمات الحالة الاجتماعية وخدمات نيابة الأسرة والتموين وخدمات التوثيق، من خلال هذه البوابة.

تم إطلاق هذه البوابة في عام 2019، بعد الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على إتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونيا عن طريق التحول الرقمي، فهي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية؛ لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

هي نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل في صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد، للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويسر. كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعا حتى تغطي كافة الخدمات الحكومية في كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.

من أهم الخدمات التي تهتم البوابة بتقديمها لسكان محافظة بورسعيد، خدمات الحالة الاجتماعية من الزواج والطلاق خدمات المأذون الشرعي، وتنقسم إلى مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية زواج غير المسلمين، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية طلاق، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية تصادق، مستخرج صورة رسمية لوثيقة الحالة الشخصية مراجعة.

ثانيًا: خدمات نيابة الأسرة (محكمة الأسرة)، ومنها طلب مستخرج صورة رسمية من دعاوي الولاية على النفس، طلب شهادة من واقع جدول القضايا للولاية على النفس.

ثالثًا: خدمات التوثيق، وتشمل توكيل عام في القضاي، توكيل رسمي عام، توكيل رسمي شامل (بنوك – عام (توكيل في الأمور الزوجية، إقرار بالشطب، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، عام مخصص).

ورابعًا: خدمات التموين ومنها إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية، وتفعيل البطاقة.

وعن التسجيل في البوابة، يتم من خلال كتابة الرقم القومي لساكن المحافظة واسم الأم، ورقم المصنع (وهو الرقم المكتوب بالحروف والأرقام أسفل صورة البطاقة الشخصية، ورقم الموبايل (من أجل الحصول على كود التفعيل لاستكمال التسجيل)، ثم يتم استكمال باقي بيانات التسجيل، ولن يتم التسجيل في البوابة لغير سكان محافظة بورسعيد.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

منذ حوالي 15 ساعة

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

منذ حوالي 12 ساعة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 18 ساعة

نجاح عملية دقيقة لطفل عمره 3 أيام.. وأسرته تشكر الرئيس (صور)

ads

الصور

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

سقوط السبكى بـ"إنت حبيبى وبس" فى عيد الأضحى

إيهاب توفيق ودينا وشيبة نجوم رابع أيام العيد بالقاهرة

ويزو: زوجى يساعدنى فى أعمال المنزل.. ولا أحب الكوسة (فيديو)

تأكيدًا لانفراد "ستوديو".. سيد رجب يظهر فى مشهد أخير بـ"ولاد رزق ٢"

رياضة

الكرواتي بيريزيتش يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ

زياش: الوضوح كان شعاري مع أياكس

ريال مدريد لا يزال يعتمد على اللاعب الكولومبي رودريجيز

سامي خضيرة ينجو من الترحيل في يوفنتوس الإيطالي

الرئيس نيوز

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى المقابر ببني سويف

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة

روسيا تبني مشروع محطة كهروذرية في إثيوبيا

تمويل مزرعة رياح تزود أكثر من الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

منوعات

جورج كلوني متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

معرض بريطاني يتناول الحياة ما قبل الموت في بومبي الإيطالية

كشكول

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

4 برامج جديدة للساعات المعتمدة بـ "هندسة القاهرة".. تعرف عليها

بالصور.. "السعيد" يتفقد مستشفيات جامعة بنها للإطمئنان على الخدمة الصحية

بالصور.. تنسيق المرحلة الثانية للمدارس الفنية بالإسكندرية

إسلام سياسي

قصف حوثي لمنازل المدنيين ومراكز قوات الجيش اليمني بالحديدة

إسقاط "مسيّرة" أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

التحالف: شقيق الحوثي تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا

انتهاء ثامن جولة للمفاوضات بين طالبان وأمريكا في الدوحة


زيت وسكر

رسومات جدارية لتزيين أكشاك الكهرباء بشوارع الوادى الجديد

“الفلاحين” تُطالب رئيس الجمهورية بمد وقف العمل بضريبة الأطيان

إقبال من الزوار على حدائق الري

ضبط ١٢.٥ لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"صابر": مسارح الأوبرا في الصيانة.. وحفلات مخفضة بمهرجان القلعة

أبرز فعاليات عيد الأضحى بمراكز الإبداع

بعد شهر من افتتاحه.. الفئات العمرية الأكثر زيارة لمتحف نجيب محفوظ؟

مهرجان أصيل للحرف التراثية بمعهد "جوتة" 20 أغسطس الجاري

صفحتنا ع الفيس بوك