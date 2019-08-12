أبو ردينة: لا شرعية لأي إجراء أو قرار يمس حقوق الفلسطينيين

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين أنه لا حق ولا شرعية لأي إجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية.



وأضاف أبو ردينة - في تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الإثنين ردا على الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، عما يمكن أن تقدمه (واشنطن ) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كهدية " للنجاح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة - أن القيام بمثل هذا العمل سيكون له آثار خطيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل، واستمرار اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والموقف الأمريكي من اللاجئين ورواتب الشهداء والأسرى.



ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، هذه الخطوة بأنها بمثابة استمرار اللعب بالنار، مؤكدا أن الاستقرار والأمن لا يتجزآن، ولن يكون السلام بأي ثمن، وأن ذلك لن يؤسس لأي حق ولن يخلق واقعا مزيفا قابلا للاستمرار.



واختتم أبو ردينة تصريحه مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقوقه وتاريخه وتراثه ومقدساته مهما طال الزمن، وأن النصر في النهاية للحق والعدالة والشرعية الفلسطينية أولا، وللشرعية العربية والدولية.