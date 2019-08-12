الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ولى عهد أبوظبى يصل جدة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
ads
وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة اليوم الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن عبدالله بن ظافر.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحرس الرئاسي، فيما دعت الرياض كافة الأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة.

من جانبه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، التزامه باستمرار وقف إطلاق النار الذي دعت إليه قيادة التحالف العربي، معربًا عن ثقته في المملكة العربية السعودية، واستعداده للعمل معها كحليف وفي وقوي.

وأعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، في بيان له، عن استعداد المجلس للعمل بشكل مسئول مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها، بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي.

كما أعرب المجلس عن استعداده لحضور الاجتماع الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، مجددًا موقفه الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

جولة في مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

منذ حوالي 16 ساعة

براتب 10 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن توافر 330 فرصة عمل

منذ حوالي 15 ساعة

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

ads

الصور

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

image description

ملخص مباراة الأهلي و"اطلع بره" (صور)

image description

صور عيد الأضحى في حديقة الأزهر

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

مسجلان خطر يهددان بالانتحار والأمن ينقذهما في المنصورة

ستوديو

سقوط السبكى بـ"إنت حبيبى وبس" فى عيد الأضحى

إيهاب توفيق ودينا وشيبة نجوم رابع أيام العيد بالقاهرة

ويزو: زوجى يساعدنى فى أعمال المنزل.. ولا أحب الكوسة (فيديو)

تأكيدًا لانفراد "ستوديو".. سيد رجب يظهر فى مشهد أخير بـ"ولاد رزق ٢"

رياضة

منتخب مصر لناشئي اليد يتأهل لدورالـ16 ببطولة كأس العالم

الكرواتي بيريزيتش يجتاز الكشف الطبي في بايرن ميونيخ

زياش: الوضوح كان شعاري مع أياكس

ريال مدريد لا يزال يعتمد على اللاعب الكولومبي رودريجيز

الرئيس نيوز

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى المقابر ببني سويف

ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى جدة

روسيا تبني مشروع محطة كهروذرية في إثيوبيا

تمويل مزرعة رياح تزود أكثر من الـ 350 ألف منزل مصري بالكهرباء

منوعات

جورج كلوني متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

معرض بريطاني يتناول الحياة ما قبل الموت في بومبي الإيطالية

كشكول

"الخشت" يعلن عن طرح برنامج جديد بـ"زراعة القاهرة"

4 برامج جديدة للساعات المعتمدة بـ "هندسة القاهرة".. تعرف عليها

بالصور.. "السعيد" يتفقد مستشفيات جامعة بنها للإطمئنان على الخدمة الصحية

بالصور.. تنسيق المرحلة الثانية للمدارس الفنية بالإسكندرية

إسلام سياسي

قصف حوثي لمنازل المدنيين ومراكز قوات الجيش اليمني بالحديدة

إسقاط "مسيّرة" أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

التحالف: شقيق الحوثي تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا

انتهاء ثامن جولة للمفاوضات بين طالبان وأمريكا في الدوحة


زيت وسكر

رسومات جدارية لتزيين أكشاك الكهرباء بشوارع الوادى الجديد

“الفلاحين” تُطالب رئيس الجمهورية بمد وقف العمل بضريبة الأطيان

إقبال من الزوار على حدائق الري

ضبط ١٢.٥ لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة

مقالات الرأي
جلال حمام
حوارات كشف المستور فى زمن الأزمة
سيد عبدالقادر
«أم عبدالرحمن».. ويا لسخرية القـدر!
د.أحمد الخميسى
أفراح صغيرة كانت تسعدنا
ماجد حبته
مَن قتل جيفرى إيبستين؟
المزيد

الثقافة

"صابر": مسارح الأوبرا في الصيانة.. وحفلات مخفضة بمهرجان القلعة

أبرز فعاليات عيد الأضحى بمراكز الإبداع

بعد شهر من افتتاحه.. الفئات العمرية الأكثر زيارة لمتحف نجيب محفوظ؟

مهرجان أصيل للحرف التراثية بمعهد "جوتة" 20 أغسطس الجاري

صفحتنا ع الفيس بوك