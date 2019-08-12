ولى عهد أبوظبى يصل جدة

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة اليوم الإثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن عبدالله بن ظافر.



وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، في ظل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحرس الرئاسي، فيما دعت الرياض كافة الأطراف اليمنية إلى حوار عاجل في جدة.



من جانبه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، التزامه باستمرار وقف إطلاق النار الذي دعت إليه قيادة التحالف العربي، معربًا عن ثقته في المملكة العربية السعودية، واستعداده للعمل معها كحليف وفي وقوي.



وأعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، في بيان له، عن استعداد المجلس للعمل بشكل مسئول مع قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها، بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي.



كما أعرب المجلس عن استعداده لحضور الاجتماع الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، مجددًا موقفه الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة.