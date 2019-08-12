الأمن العام يشل حركة تجار المخدرات فى العيد.. ويضبط 148 متهمًا

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضمن استراتيجية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية في ثاني أيام العيد.



وأسفرت جهود تلك الحملات، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، وكافة الإدارات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 138 قضية مخدرات بإجمالي 148 متهمًا.



وعثرت القوات بحوزة المتهمين على 8.849 كيلوجرام حشيش، و4.800 كيلوجرام بانجو، و1.613 كيلوجرام هيروين، و813 جرام أستروكس، و3371 قرصًا مخدرًا، و280 قرص منشط جنسى.



تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.