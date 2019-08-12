ريال مدريد لا يزال يعتمد على اللاعب الكولومبي رودريجيز

أكد المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أنه لا يزال يعتمد على اللاعب الكولومبي، خيمس رودريجيز؛ ليثير الشك بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى نادي نابولي الإيطالي.



وقال زيدان - في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الإثنين إنه تم تسجيل اللاعب، ولم يتم استدعاؤه في المباراتين الوديتين أمام سالزبورج وروما، مشيرا إلى أن كل الأمور متاحة حتى الثاني من سبتمبر المقبل، موعد نهاية مهلة الانتقالات الصيفية لأندية "الليجا " الإسبانية.



وأضاف أن الأمر يعتمد على جميع الفرق الأخرى، وأنه سيعتمد على كل لاعب في فريق الريال.



يذكر أن نادي نابولي يسعى منذ فترة طويلة للتعاقد مع خيمس، لكن تردد مسئوليه في دفع 42 مليون "يورو" لإتمام الصفقة يعني أن النجم الكولومبي سيبقى مع الفريق المدريدي.