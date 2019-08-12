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تقارير ومتابعات

كواليس تدريب معلمي الصف الثاني الإبتدائي بعد انضمامهم لمنظومة التعليم الجديدة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تكثف جهودها لإتمام تدريبات المعلمين على النظام التعليمي "التعليم 2.0" قبل بداية العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن معلمي الصف الثاني الإبتدائي سينضمون هذا العام للمنظومة استكمالًا لما تم العام الماضي بتطبيقه في مرحلة رياض الأطفال بمرحلتيها والصف الأول الإبتدائى.

وقالت المصادر، إنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الثقافي البريطاني واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) جاري استكمال المرحلة الثالثة لتدريب 491 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الإبتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الإبتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 7 يوليو 2019 حتى 28 أغسطس 2019.

وانتهت وزارة التربية والتعليم من تدريب 1840 موجهًا بالصفوف الأولى في الفتره من 6 إلى 11 يوليو 2019، و2290 مدربًا للصف الأول الإبتدائي في الفترة من 13 إلى 22 يوليو 2019 على نظام التعليم الجديد، وتدريب 2200 مدرب بالصف الثاني الإبتدائي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2019.

كما انتهت من تدريب مدربي التدريس الصفي للصفين الثاني والثالث الإبتدائي حول إستراتيجيات التدريس الصفي متعدد التخصصات للصفوف الأولى بإجمالي 3290 مدربًا الذين قاموا بدورهم بتدريب 70 ألف معلم للصفين الثاني والثالث الإبتدائي، كما تم تدريب 1700 مدرب حول إستراتيجيات البرنامج العلاجي على مهارات اللغة العربية للصفوف العليا الذين قاموا بدورهم بتدريب 55200 معلم.

كما تم تدريب 4800 مدرب للصفين الأول والثالث الإبتدائي على مهارات اللغة العربية والرياضيات والذين قاموا بدورهم بتدريب 35 ألف معلم من معلمي الصف الثالث الإبتدائي وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

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