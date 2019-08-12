جمارك الإسكندرية تضبط أدوية بشرية قبل تهريبها إلى ليبيا

تمكنت الادارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية "عمليات" والإدارة العامة للمنافذ الجمركية برئاسة قدرى هابيل ومباحث الأموال العامة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.



وردت معلومات سرية لرجال مباحث الأموال العامة، بمحاولة شركة ت للإستيراد تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة إلى ليبيا داخل مشمول حاوية 40 قدم رقم ٨ ٨١٣٤٠٥٦ MSKU من جمارك الإسكندرية والصنف المصدر طبقًا للمستندات عبارة عن مستلزمات مطابخ.



وتم إستصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنة جمركية للمعاينة، تبين وجود عدد من كراتين المنتجات الزجاجية في واجهة الحاوية مستترة ومخفي خلفها ٤٨٦ كرتونه تحتوي على كميات كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة المتنوعة منها كونجستال ودورفين ونيو برنكوفين ورريفو وفلاجيل وفلوكورال وزوفيراكس وألدوميت وداكورتين وكتافاست وديكازون وبيكولاكس وفيكسون وسيبروسين ودولفين وكاتابروفين وأماريل.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق والتحفظ على المضبوطات.