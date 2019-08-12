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عالم

عاهل البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأشاد عاهل البحرين بجهود المملكة والحكومة السعودية بكافة القطاعات والجهات، لتسهيل أداء المناسك على ضيوف الرحمن، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

كما بعث رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى العاهل السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج.

وأشاد رئيس وزراء البحرين، بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة كافة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وبما يعكس ما تتمتع به السعودية من مكانة مرموقة.

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