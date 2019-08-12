الأمن العام ينفذ 47 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضمن إستراتيجية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية في ثاني أيام العيد.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، وكافة الإدارات خلال 24 ساعة عن تنفيذ 47821 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



شملت تلك الأحكام، 144 حكم جناية، 13764 حكم حبس جزئى، 2408 حكم حبس مستأنف، 24967 حكم غرامة، و6538 حكم مخالفة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.