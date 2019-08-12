"سيليفي.. والخروف خلفي".. احتفالية أطفال الأقصر بعيد الأضحى

احتفل أطفال الأقصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على طريقتهم الخاصة من خلال إلتقاط صورًا تذكارية بطريقة "السيلفي" مع الأضاحي، وذلك احتفالًا بالعيد.



وكان أهالي الأقصر قد خرجوا إلي المتنزهات العامة، والحدائق برفقة أبنائهم، للأحتفال بعيد الأضحى في أجواء تغمرها السعادة والبهجة.



وأكدت محافظة الأفقصر، على أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بالأماكن العامة بمختلف المراكز والمدن، وتم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات على مستوى المدن على مدار الساعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال حدوث أى حالة طوارئ، وكلف مسئولى المواقف والمرور بمتابعة مواقف السيارات سواء النقل العام والسرفيس والأجرة والأسعار، للتأكد من عدم استغلال السائقين للمواطنين، وضرورة وضع خطة مرورية تمنع التكدس فى الشوارع والميادين الرئيسية مع ضمان سير الحركة المرورية بسهولة.

