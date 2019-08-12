العراق: دول الخليج قادرة على حماية الملاحة البحرية

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري تحشده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في الخليج.



وغرد الحكيم على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين، قائلا:"العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي"، مشددا على أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".



وأكد الحكيم سعي العراق إلى خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط من خلال "المفاوضات الهادئة"، معتبرا أن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".



ويرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في اية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي. ان دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج وان العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وان وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر.