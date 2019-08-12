الأمن العام يضبط 49 سلاحًا ناريًا في ثاني أيام العيد

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضمن إستراتيجية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية في ثاني أيام العيد.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، وكافة الإدارات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 49 سلاحًا ناريًا بحوزة 45 متهمًا.



شملت الأسلحة المضبوطة 3 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 7 طبنجات، 30 فرد محلى، 189 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، و213 قطعة سلاح أبيض.



تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.