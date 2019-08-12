إنشاء شبكة ري بالتنقيط ومحطة أرصاد جوية بواحة سيوة

قال الدكتورإبراهيم محمود رئيس قطاع تطويرالرى بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم حاليا تنفيذ شبكة ري بالتنقيط كمنطقة رائدة في زمام 30 فدان بواحة سيوة، وتركيب محطة أرصاد جوية بالواحة، فى إطار خطة التوسع بمشروعات الرى الحديث لتوفير المياه المستخدمة فى الزراعة.



وأشار رئيس القطاع، إلى أنه يتم التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لتنفيذ مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث في الأراضي المستصلحة حديثا، والذي يهدف الى وضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية ودعم مسئولي الري والمنتفعين في اتخاذ قرارات قائمة على توافر المعلومات المتعلقة بالمياه.



وأوضح إبراهيم، أن القطاع ينفذ فى إطارمشروع الادارة المتكاملة وتحسين الري (IIIMP) أعمال تطوير بزمام نحو 8986 فدان في نطاق مشروع الادارة المتكاملة بزمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة وزمام ترعة ميت يزيد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.

