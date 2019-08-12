ذا هيندو: مومياء فرعونية على وشك الانهيار بأحد المتاحف الهندية

أكد موقع "ذا هيندو" الهندي، أن هناك العديد من المخاطر التي تواجه مومياء فرعونية عمرها 4 آلاف عام معروضة في متحف هندي في كولكاتا.



وتابع أن المومياء ليست محفوظة بشكل جيد، وفقًا لآراء عدد من العلماء الآثار المصريين، على الرغم من أن هذه المومياء تعد من أكثر مقتنيات المتحف قيمة.



وأضاف أن طريقة الحفاظ على المومياء مستقرة إلى حد ما، إلا أن الغبار يغطيها بصورة كبيرة ما جعل المومياء الملفوفة بطبقات من الكتان والبردي تلتصق ببعضها البعض.



وأشار إلى أن المومياء بدأت تنهار، وقد وجدت تشوهات كبيرة في هيكلها الخارجي، على الرغم من محاولات المتحف رعايتها والحفاظ عليها.



وقال مدير المتحف الهندي راجيش بوروهيت "لقد حافظنا على درجة الحرارة والرطوبة النسبية للغرفة حيث يتم الاحتفاظ المومياء".



وأضاف "الغبار الموجود على المومياء يرجع لمئات السنين، وهو الآن محكم الغلق، ولكن الرطوبة أثرت على المظهر الخارجي للمومياء والنعش الخاص بها، ما أدى لتغير بعض الألوان واختفائها".



وأكد الخبراء أن ارتفاع نسب الرطوبة ونمو الفطريات على المواد البروتينية مثل البقايا البشرية، ما يمكن أن يؤدي إلى تصدع مواد البروتين.



وأشار الموقع إلى أن التوصيات التي أعلنها الفريق العلمي المصري، تتضمنت الحفاظ على الرطوبة النسبية بين 35 ٪ إلى 55 ٪ مع الحد الأدنى من التقلبات.