تدمير رتلا لتنظيم داعش في قصف جوي غربي الأنبار بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بتدمير رتل لتنظيم "داعش" الإرهابي مكون من أربع سيارات، ومقتل جميع من فيه جراء قصف جوي غربي محافظة الأنبار.



وقال المصدرـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقيةـ "إن طيران الجيش قصف رتلا لتنظيم (داعش) الإرهابي مكون من أربع سيارات، كان متوجهًا لمهاجمة القوات الأمنية المتمركزة في منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة غربي الأنبار، موضحا أن معلومات استخباراتية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف ورصد تحركات هذا الرتل دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية".



وأضاف المصدر الأمني أن طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية في المناطق الصحراوية لإحباط أي محاولة تعرض للقطاعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة وصولا إلى الشريط الحدودي مع سوريا.