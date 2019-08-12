الكويت تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط بين دول "أوبك"

قال وزیر النفط الكویتي الدكتور خالد الفاضل، إن التزام الكویت بتطبیق اتفاق خفض الإنتاج بین الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصل إلى حوالي 160% في یولیو الماضي.



وأضاف الفاضل، في تصریح صحفي، الیوم الإثنین، إنه من الناحیة الفنیة المرتبطة بمؤشرات أداء أسواق النفط، فإنه حتي الآن وبالرغم من الانخفاض الأخیر في الأسعار إلا أن أسواق النفط ما زالت مدعومة بشكل أساسي بالالتزام غیر المسبوق في تطبیق اتفاق خفض الإنتاج بین دول (أوبك).



وأكد استمرار الكویت بدورھا كاملًا بالالتزام بتعھداتھا لإنجاح ھذا الاتفاق التاریخي وإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمیة.



وأوضح الفاضل، أن مؤشرات أداء أسواق النفط العالمیة ما زالت شبه مستقرة وأن الطلب العالمي للنفط مقبول ومن المفترض أن یتعافى خلال الأشھر القادمة بالرغم من الانخفاض الذي حدث مؤخرًا لأسعار النفط وأن المبالغة في تقدیر المخاوف الاقتصادیة العالمیة یؤثر سلبًا على استقرار أسواق النفط.