DNA كلمة السر في تحديد شخصية منفذي العمليات الإرهابية

تحليل البصمة الوراثية، أو ما يعرف بـDNA كلمة السر لفك شفرات الجرائم المجهولة، حيث يتم من خلاله تحديد هوية مرتكب الجريمة مهما اختلفت ملامحه بسبب انفجار أو حريق، وهو ما ظهر جليًا في التوصل إلى هوية مرتكب جريمة تفجير الكنيسة البطرسية، وكذلك هوية منفذ حادث معهد الأورام بعد تفحمه داخل السيارة التي كانت تحمل المتفجرات.



تعتبر بصمة الجينات الوراثية DNA من أقوى القرائن في مجال الإثبات الجنائي، فهي تساعد الأجهزة الأمنية في الكشف عن مرتكبي الجرائم، فيتم من خلاله تحديد هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حامض DNA المتركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه، ويمكن بفحص الشفرة الوراثية واستخلاصها تحديد جنس صاحب هذه البصمة وهل ذكر أم أنثى وتحديد هل زنجي أو أصفر أو أبيض أم هندي.



وتعتبر البصمة الوراثية التي تحمل المعلومات الوراثية، أدق وسيلة عرفت حتى الآن في تحديد هوية الإنسان، وذلك لأن نتائجها قطعية لا تقبل الشك والظن.



ويختصر الحامض النووي بالأحرف DNA هي الحروف الأولى لمصطلح Deory Nevulice Acid أي الحامض النووي، وهي أيضًا عبارة عن مركب كيميائي معقد ذو وزن جزئي عالٍ لا يمكن للكائن الحي الاستغناء عنه.



وبعد تطورات ارتكاب المتهم لجريمته، فإن الأجهزة المختصة كانت هي المسئولة عن جمع الأدلة والقرائن لإثبات ارتكاب مجرم ما لجريمة ما، وكان يتم الاعتماد على الوسائل التقليدية للبحث الجنائي ثم تطورت وسائل الإثبات وتم استخدام البصمات البيومترية كبصمة العين وبصمة الأذن وغيرها.



ومع تقدم البيولوجيا الجزيئية وتكنولوجيا الحامض النووي بدأ العلماء يتعرفون على تتابعات النواة المميزة للفرد وهو ماعرف ببصمة الحامض النووي، وكان ذلك في بداية الثمانينيات عندما استطاع العالم البريطاني (اليك جيفيري) اكتشاف بصمة الحامض النووي ثم تتابعت تقنيات البصمة الوراثية باستخدام تكنيك تفاعل البلمرة المتسلسل، ثم استخدام الدنا الميتوكونديري، ثم استخدام تكنيك قراءة التتابعات.



والبصمة الوراثية عبارة عن عملية عزل للحامض النووي DNA عن مصادره الحيوية بواسطة إنزيمات خاصة تقسم هذا الحامض إلى مواقع قيد، حيث يكون له تسلسل معين، ومن ثم يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة، وهي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان، فهو بمثابة خريطة خاصة بتطوير الجسم محفوظة في داخل كل خلية من خلاياه.



ويعتبر تحليل البصمة الوراثية، وسيلة فعالة في مجال البحث عن الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة، حيث توجد في كل خلية في جسم الإنسان بطاقة لا يمكن تزويرها فيمكن مقارنة منطقة الحامض النووي الذي يعتمد عليه في مكان وقوع الجريمة بمنطقة الحامض النووي للمادة أو الخلية المأخوذة من المتهم، ووجود منطقتين متطابقتين يعتبر دليلًا شبه مطلق على أن الخلية هي لنفس الشخص، فيما عدا حالة وجود توأم آحادي البويضة حيث لا يمكن الجزم بذلك.



يضاف إلى ذلك أن جزئى الحامض النووي شديد المقاومة وثابت في الجو الجاف وأن مادة هذا الحامض لا تتلف ويمكن حفظها واستخدامها لعدة سنوات إذا تم هذا الحفظ بطريقة صحيحة، كما أن تركيب جزئي الحامض النووي لا يختلف من خلية لأخرى، فالحامض النووي في أي خلية دموية يطابق تماما الحامض الموجود في أي مادة حيوية، بمعنى أن الحامض النووي لدى الأفراد متطابق في كل خلايا الجسم ولا يتغير أثناء الحياة



وبذلك يمكن مقارنة المادة الحيوية لإحدى الخلايا مثل الخلية الدموية، بمادة أخرى مثل الغشاء المخاطي لغدة الفم، وقد أثبتت بعد ذلك التجارب والاختبارات إن لكل مخلوق DNA منفرد في الشكل والطول والمميزات ومواقع الترسيب ماعدا التوأم الذي يأتي من بويضة واحدة.