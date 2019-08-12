"صناعة النواب" تدين اقتحام المستوطنين ساحة المسجد الأقصى

أدان رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب، المهندس محمد فرج عامر، قیام جماعات من المستوطنین والمتطرفین الیھود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العید، مُعتبرًا أن الحادث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائیلي یعكس سیاسة إسرائیلیة متواصلة تھدف إلى تطبیع الوجود الیھودي في الحرم الشریف، وتقلیص الوجود الإسلامي حتى في الأیام المُباركة التي تُقام فیھا شعائر صلاة العید.



ودعا فرج عامر جميع منظمات المجتمع الدولي إلى التصدى لهدة الحملة الإسرائیلیة المسعورة التي تستغل مواقف الإدارة الأمریكیة وما توفره لھا من غطاء سیاسي، لتتمادى في تھوید القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطینیین باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفین المھووسین.