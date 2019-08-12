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رياضة

المدير الرياضي في فرانكفورت يأمل في بقاء ريبيتش مع الفريق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:36 م
جريدة الدستور
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عبر فريدي بوبيتش المدير الرياضي في اينتراخت فرانكفورت المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن أمله في استمرار المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش مع الفريق هذا الموسم بعد تكهنات
واسعة عن احتمال انتقاله إلى إيطاليا.

والدولي الكرواتي البالغ من العمر 25 عاما هو آخر لاعب يتبقى من ثلاثي هجومي قاد فرانكفورت إلى بلوغ الدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وسجل ريبيتش ثلاثية في غضون 12 دقيقة في نهاية الشوط الثاني ليعوض فريقه تأخره بهدفين ويهزم فالدهوف مانهايم 5-3 يوم الأحد ويتأهل للدور الثاني في كأس ألمانيا.

وكان لوكا يوفيتش انتقل إلى ريال مدريد بينما انضم سيباستيان ألير إلى وست هام يونايتد وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن انتر ميلان وميلان يرغبان في التعاقد مع ريبيتش.

وقال بوبيتش في تصريحات صحفية "أتوقع استمراره مع الفريق،نأمل جميعا في بقاء ريبيتش. حتى الآن لم يتقدم أي ناد بعرض لضمه".

ويستهل فرانكفورت، الذي سيواجه فادوز في الدور التأهيلي الثالث للدوري الأوروبي هذا الأسبوع، مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني أمام هوفنهايم يوم الأحد المقبل.

وتنتهي فترة الانتقالات الحالية في ألمانيا في الثاني من سبتمبر.

وقال بوبويتش "انتي يعرف تماما قيمته في اينتراخت، لكن لا تزال هناك تحركات في سوق الانتقالات ولا يستطيع أي أحد توقع ما قد يحدث".

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