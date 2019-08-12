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محافظات

ضبط 425 مخالفة تموينية في أول أيام عيد الأضحى بأسيوط

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي :
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أكد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين في أسيوط، استمرار حملات الرقابة على مختلف الأسواق بالقرى والمراكز لمراقبة أسعار السلع والتصدي لمحاولات تهريب المواد التموينية المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن حملات ضبط الأسعار.

وأضاف "إسماعيل" أنه تم ضبط 425 مخالفة تموينية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارة مباحث التموين والصحة والبيئة والطب البيطري ورؤساء المراكز والأحياء لتنقية الأسواق من السلع الفاسدة ومحاربة الغش التجاري والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق والمحال التجارية وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين، وذلك في إطار الحملات الرقابية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنه تم تنظيم عدة حملات للرقابة على الأسواق خلال العيد بمراكز الفتح وديروط والقوصية والغنايم وصدفا والبداري وأبنوب وساحل سليم ومنفلوط، بالإضافة إلى أحياء شرق وغرب ومركز ومدينة أسيوط.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 425 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات لمخابز ومستودعات بوتاجاز ومواد بترولية وتهريب مواد تموينية مدعمة وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر وسلع تموينية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير مخالفات "انتاج خبز نقص وزن مواصفات- تهريب وتجميع سلع مدعمة-لحوم تم ذبحها خارج المجزر- سلع غذائية مجهولة المصدر".

وأشار محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، إلى أن الحملات المكبرة أسفرت عن ضبط 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم أثناء تهريبها وبيعها في السوق السوداء بدون وجه حق وتمت مصادرتها، وتحرير المحضر اللازم بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.

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