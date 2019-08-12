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عالم

قبرص: المنافسة مع مصر في المجال السياحي "شرسة" وليست في صالحنا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "قبرص ميل"، أن عام 2019 كان من أصعب الأعوام التي مرت على السياحة القبرصية، بسبب شدة المنافسة مع كل من مصر وتركيا.

وتابعت أن تأثير انتعاش السياحية في مصر وتركيا وتونس على الصناعة في قبرص أمر طبيعي للغاية، فهذه الدول لها تتمتع بنقاط جذب سياحية كبرى.

وقال نائب وزير السياحة سافاس بيرديوس، إن عام 2019 هو عام صعب بالنسبة للسياحة، ولكن ليس هناك حاجة للذعر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حدوث تطورات إيجابية في الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بتغطية الخسائر الناجمة عن الرحلات الجوية التي لم تعد تعمل من وإلى قبرص.

وتابع أن هذا العام أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن هذا كان طبيعيا بعد ثلاث سنوات متتالية من الوصول لمعدلات سياحة قياسية أن تتأثر هذه المعدلات بعد عودة السياحة لتركيا ومصر.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يحدث التراجع، مع استمرار المنافسة الشرسة مع تركيا ومصر وتونس والمغرب، ولكن جارى العمل على استهداف أسواق أخرى، والعمل على إعادة إدخال بعض الرحلات الجوية التي فقدت خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه لا يجب الاعتماد على المملكة المتحدة وروسيا في السياحة، فهذه الأسواق تفضل مصر وتركيا أكثر، والمنافسة معهم ليست في صالح قبرص، وبالتي يجب استهداف أسواق أخرى.

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