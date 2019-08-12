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تقارير ومتابعات

القصة الكاملة للطفل الملطخ بالدماء الذي ظهر مع محمد صلاح

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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ضجة كبيرة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، مع طفل تسيل الدماء من أنفه.

الطفل يُدعى لويس فاولر، 11 عامًا، كان يقف مع شقيقه الأصغر منه بعام، خارج ملعب ميلوود، السبت الماضي، لانتظار خروج محمد صلاح والتقاط الصور معه.

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" العالمية، أن فرحة "فاولر" بظهور محمد صلاح في سيارته جعلته يركض بشكل سريع حيث لم ينتبه لعمود الإنارة، ما أدى إلى اصطدامه به.

وأوضحت أن ذلك الاصطدام نتج عنه نزيف في أنف "فاولر"، وشاهد "صلاح" ما حدث فاستدار بسيارته من أجل الاطمئنان على الطفل.

وأشارت الشبكة إلى أن "صلاح" كان حريصًا على التأكد من سلامة الطفل، والتقط الصور مع الشقيقين في محاولة للتخفيف عنهما، كما منحهما عناقًا كبيرًا.

وأعرب والد الطفلين عن سعادته بتصرف "صلاح"، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "شكرًا لك للعودة للاطمئنان على صحة طفلي بعدما تعرض لإصابة في محاولة للحصول على تحية منك".

وأضاف: "هو يحبك للغاية وألمه ذهب مباشرة بعدما قمت باحتضانه، إعادة تصحيح أنفه يستحق كل ذلك العناء! أنت رجل عظيم"

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