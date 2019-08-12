تفاصيل خطة المليار جنيه لمواجهة السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر

قال رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، المهندس سيد سركيس، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات لمواجهة خطر السيول في محافظة جنوب سيناء، وتتضمن إنشاء 3 سدود وبحيرة تخزين بقيمة إجمالية 112، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حماية منطقة قديرة بنويبع، وحماية منطقة سانت كاترين عن طريق إنشاء ثلاثة سدود وبحيريتين.



وأوضح رئيس القطاع، أنه جار حاليا تنفيذ أعمال حماية منطقة الصاعدة البيضاء والسمراء فى نويبع من إخطار السيول، وحماية منطقة دهب عن طريق إنشاء سدود وبحيرات صناعية بقيمة 82 مليون جنيه، وذلك فى إطار مشروعات الخطة الاستثمارية لخدمة منظومة الموارد المائية والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الشرب والزراعة، ومشروعات الحماية من مخاطر السيول.



وأعلن سركيس، عن طرح أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.347 مليار جنية، وفي مقدمتها أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظة البحر الأحمر وتضم القصير ورأس غارب ومرسى علم بقيمة 377 مليون جنيه، فى إطار الحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشات بتلك المدن.