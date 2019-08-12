إقبال على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية المختلفة، إقبالا ملحوظا من المصطافين وأهالي الإسكندرية، فى ثانى أيام عيد الأضحى، حيث توافد شباب وأسر من مختلف المحافظات، على محافظة الثغر لقضاء إجازة العيد، وسط حالة من الفرح والبهجة.



وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أطلقت حملة "إعرف حقك" للتعريف بحقوق المواطنين في الشواطئ ومنع عمليات الابتزاز، وذلك من خلال منشورات دعائية تحمل صور كاريكاتير جذابة للمواطن.



كما تم تحديد رقم "واتس اب" لتلقى الشكاوى مباشرة على الادارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتى سيتم التعامل الفورى معها، سواء الشكاوى المكتوبة أو عن طريق خط ساخن للشكاوى، يحمل رقم 01289252668 لاستقبال شكاوى المواطنين من سوء الخدمة أو عدم الالتزام بالأسعار.



حيث تتوفر بها ما يقرب إلى 60 شاطئ، يوجد 9 شواطئ عامة ومجانية ويسمح للمصطافين فيها بدخول الشماسي والكراسي الخاصة بهم، وفي حالة تأجيرها يدفع "3 جنيهات للشمسية، جنيه للكرسي، جنيه لصندوق إنقاذ الغرقى، جنيه لاستخدام غرفة تغيير الملابس ودورات المياه".



أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 23 شاطئًا فتبلغ أسعارها "7 جنيهات للفرد رسم دخول، شاملة جنيه لصندوق الغرقى، جنيه لاستخدام غرفة تغيير الملابس ودورات المياه".



بينما الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئًا، فأسعار الخدمات بها "12 جنيهًا للفرد شاملة جنيه إنقاذ غرقى، جنيه غرفة تغيير الملابس ودورات المياه".



فيما تتراوح أسعار خدمات الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بين17 و25 جنيهًا شاملة كافة الخدمات.