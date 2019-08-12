تونس تفتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تقديم الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج، ابتداءً من 11 وحتى 15 أغسطس الجاري.



ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام التونسية، أصدرت الهيئة إعلان انتداب أعضاء مكاتب الاقتراع وحددت فيه شروط الترشح ومن بينها: أن يكون المرشح لديه صفة الناخب، وألا يقل مستواه التعليمي عن الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، وأن يتسم بالنزاهة والحياد والاستقلالية.



وأكدت الهيئة في إعلان الانتداب أنه لا يجوز لأي مرشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون مرشحًا في الانتخابات، أو أن يكون زوجًا أو قريبًا لأحد المرشحين سواء من الدرجة الأولى أو الثانية.



كذلك لا يجوز لمرشحي مكاتب الاقتراع أن يكون صهرًا لأحد المرشحين، أو يعمل لدى أحدهم، أو منخرطًا في حزب سياسي.



كما أكد الإعلان أنه لا يجوز لمرشحي مكاتب الاقتراع تولي أي مهام في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل؛ سواء رئيسًا أو عضو بالديوان السياسي أو عضو باللجنة المركزية.



وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، محمد الناصر، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لهذا العام ستكون مؤثرة على مستقبل البلاد لمدة 20 أو 30 عامًا مقبلة، موضحًا أن الفائزين بالانتخابات هذا العام سواء في البرلمان أو على رأس السلطة، ينتظر منهم العمل على تغيير واقع التونسيين وتحسين ظروف عيشهم.



وقال "الناصر" في كلمته للشعب التونسي بمناسبة عيد الأضحى: "يتوجب على الفائزين العمل على تلبية تطلعات التونسيين من أجل ضمان العدل والإنصاف".



وتطرق "الناصر" في حديثه إلى الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، إذ صرح قائلًا: "غادرنا الرئيس يوم عيد الجمهورية، لكنه لا يزال باقيا في نفوس التونسيين الذين سيحتفظون بذكراه لما قدمه لتونس من خدمات، سواء في بناء الدولة الوطنية أو تأمين الانتقال الديمقراطي بعد الثورة".



وتستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في منتصف سبتمبر المقبل، فيما بلغ عدد المرشحين 98 مرشحًا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، غلق باب الترشح، يوم الجمعة الماضي.



ومن أبرز مرشحي الرئاسة التونسية، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، عن حزب "تحيا تونس"، كذلك يخوض وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، السباق الرئاسي كشخصية سياسية مستقلة، الذي يحظى بدعم عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية وبينها "نداء تونس" و"آفاق تونس".

كما أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الترشح عن حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية".