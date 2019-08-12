مدحت إسطفانوس: مصر تمتلك 35% فائض من إنتاج الأسمنت

قال مدحت إستطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع صناعة الأسمنت بها فائض عن حاجه السوق، وذلك نتيجة تراجع القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن نحن لدينا القدرة علي تغطية السوق الأفريقي بشكل كامل الأن.



وأوضح إستطفانوس فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قطاع الأسمنت به فائض كبير في الأنتاج بنسبة تتراوح مابين 30% إلى 35%، مشيرًا إلى أن هناك صناعة الأسمنت تواجه مشكلة كبيرة وهي عدم القدرة علي التنافسية بالخارج وذلك بسب أرتفاع التكاليف، مما يجعل المصنع يرفع الأسعار لتغطية التكاليف.



وأشار رئيس شعبة الأسمنت إلى أن المصنعين لا تلجاء إلى التصدير وذلك بس عدم القدرة على التنافسية مع المنتجات الأجنبية، وذلك بسبب ارتفاع ألأسعار وبذلك لا نستطيع المنافسة مع البلاد الاخرى، حيث أن دول العالم تعطي 10% دعم صادرات ولكن ذلك لا يحصل لدينا.



وأكد إلى إن المصانع لدية القدرة علي تغطيه الدول الافريقة 100% من الأسمنت والدول العربية، وغيرها من الدول، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة الأنتاج تعجز المصنعين عن العمل.