"الداخلية" تستهدف بؤرة "الشعراء" لبيع المخدرات في دمياط

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والتي استهدفت قرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصص نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.



أسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما في قضايا مخدرات، حال تواجدهما بمسكنهما بقرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 200 جرام، 2 سلاح أبيض، ميزان، ومبلغ مالى.



كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه في 10 قضايا أخرهم قضية مخدرات حال تواجده بمسكنه بقرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.