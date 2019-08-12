غرفة الجلود: الأوكازيون الصيفي للمنتجات الجلدية منتصف سبتمبر

قال محمود عودة، غرفة صناعة الجلود، باتحاد الصناعات المصري، إن بدء الأوكازيون الصيفي للمنتجات الجلدية من "أحذية وشنط" منتصف سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أسعار المنتجات في قطاع الأحذية لم تشهد أي زيادات مقارنة بالعام الماضى.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عضو غرفة صناعة الجلود إلى أنه الصادرات سجلت نحو 106 ملايين دولار، بنسبة انخفاض تعادل 60 % خلال 2018 الماضي، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك السنوي المحلي يقدر بقيمة 200 مليون قدم، كما أن مصر تستورد عددًا كبيرًا من الجلود الخام.



وأشار عودة إلى أن غرفة الجلود سوف تشارك في 3 معارض دولية بنهاية العام الجاري 2019، مشيرًا إلى أنه المعارض سوف تقام في اربيل في شهر ستمبر، واوغندا في شهرنوفمبر، وكنيا في شهر ديسمبر.