شعبة البلاستيك تطالب بحيز مخصص لتدوير المخلفات بالمناطق الصناعية

قال حامد موسى، نائب رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن المنطقة الصناعية للبلاستيك في مرغم من المناطق الهامة، وهي خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الصناعات الصغيرة لها دور كبير في الاقتصاد المصري، ويجب الاهتمام به، مطالبًا بضرورة وجود مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي منطقة متخصصة داخل المناطق الصناعية لتدوير المخلفات وذلك للقضاء علي العشوائية في تدوير المخلفات بالإضافة إلى القضاء علي ظاهرة أكوام القمامة.



وأوضح موسي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن صناعة البلاستيك بها استثمارات أجنبية كبيرة في مختلف المناطق الصناعية، ومنها استثمارات هندية مصرية، واستثمارات صينية، واستثمارات ألمانية، بالإضافة إلى تواجد استثمارات في المناطق الحرة في مصر، مشيرًا إلى هناك نسبة من المواد الخام نقوم بإستيرادها من الخاج، وبعض المنتجات طاصبحت تصنع هنا في مصر وهي خاصة بالبتروكيماويات، وعن العمالة المضربة أوضح حامد موسي، أن شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات قامت بإنشاء معهد متخصص للتدريب الطلاب من بعد مرحلة الإعدادية علي صناعة البلاستيك وهذا للحد من العمالة غير المدربة.