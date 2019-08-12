"حتى لو مبتحبهوش".. 5 فوائد للحم الضأن

يتناول أغلب المصريين في عيد الأضحى اللحم الضأن، بطرق مختلفة ومتنوعة، ورغم عدم تفضيل البعض له بوصفه "ثقيل" على المعدة، فإن موقع "health" ذكر عدة فوائد له.



"حديد سريع الامتصاص"

يحتوى لحم الضأن على نسبة حديد تفوق غيرها من المصادر مثل الدجاج أو الأسماك، ونوعية الحديد هو العالي الجودة سريع الامتصاص (heme-iron)، وبالتالى فإن تناول لحم الضأن باعتدال يساعد على الوقاية والعلاج من نقص الحديد وأعراض فقر الدم، خاصة إذا احتوى الغذاء على كميات كافية من فيتامين C الذى يساعد على امتصاص الحديد.



"صحة الجهاز العصبى المركزى"

يتحكم الجهاز العصبى فى كامل الجسم، فهو بمثابة الموصل بين جميع أجزائه، ويؤدى نقص فيتامين ب المركب إلى ظهور أعراض الخلل فى هذا الجهاز، مثل قلة التركيز وقلة المجهود وتوتر الأعصاب والتنميل وغيره.



لحم الضأن مصدر لفيتامين B12، وقد قدرت الأبحاث أن حوالى 15% من الناس يعانون من نقص فيتامين B12، بينما أوضحت دراسات أخرى أن النسبة تتجاوز ذلك بكثير، وقد تصل إلى 40% من الناس.



فيتامين B12 ضرورى لإنتاج خلايا الدم الحمراء، والوقاية من الأنيميا الخبيثة، وصحة الخلايا العصبية؛ كما أنه يحافظ على صحّة البشرة وجمال مظهرها، ويمنع الإصابة بالاكتئاب وبالتقلبات المزاجية، كما يقي من النحافة المفرطة ويقوّي القدرات الذهنية، ويحافظ على سلامة خلايا الجسم وأنسجته.



ولـB12 مع B6 والفوليك والكولين أهمية خاصة فى التمثيل الغذائي الصحي للهوموسيستين (homocysteine)، وبالتالى منع تراكمه في الجسم، لأنه يشكل عامل خطر رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية.



"قوة المناعة"

تحتوي لحوم الضأن على نسبة مرتفعة من عنصر الزنك، وهذا العنصر ينتشر في جميع خلايا الجسم، وهو هام جدا لبناء مناعة قوية إلى جانب كونه هاما لكفاءة التئام الجروح وتكوين الحمض النووي وتكوين البروتين، كما يحافظ على مستويات صحية من هرمون التستوستيرون (testosterone) الذكورى، وكذلك النمو وتطور الأطفال بدنيا وذهنيا، كما أنه هام وضروري لحاستي الشم والتذوق.



ويشتكي المريض بفقر الزنك من كثرة التعرض للأمراض المعدية بداية من نزلات البرد، وحتى الالتهاب الرئوي.



"مصدر غني من الدهون الصحية مثل أوميجا 3"

بالرغم من احتواء لحم الضأن على الدهون، ولكن أيضا يحتوي على الأحماض الدهنية المضادة للالتهابات (أوميجا 3)، ومعظم قطع الضأن تحتوي على (أوميجا 3) بنسب أعلى من لحوم البقر.



وإذا تغذت الخراف على العشب، فإن نسبة حمض اللينوليك (conjugated linoleic acid - CLA) تصبح مرتفعة أيضا، حيث يتميز بقدرته على تحسين كتلة العضلات، والمساعدة في فقدان الدهون، إلى جانب مقاومته للسرطان، خاصة سرطان الثدي.



"مصدر للبروتين عالي الجودة"

يتميز بروتين لحم الضأن (مثل بقية المصادر الحيوانية) بأنه بروتين كامل لاحتواؤه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع تصنيعها بداخله ولابد من تناولها من مصدر خارجى، أما مصادر البروتين النباتي مثل الخضروات والحبوب والمكسرات فهو عادة ينقصه واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الأساسية.



تحتوى ثلاثة أوقيات من لحم الضأن على أكثر من 23 جراما من البروتين الذي يمد الجسم بالطاقة، كما يساعد الجسم على بناء كتلة العضلات وإصلاح التالف من الأنسجة والنمو الصحى.