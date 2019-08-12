تقنين دفعة جديد من الكنائس غير المرخصة سبتمبر المقبل

كشفت مصادر كنسية أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابع لمجلس الوزراء سوف تصدر قرار بتقنين دفعة جديدة من الكنائس غير المرخصة خلال شهر سبتمبر المقبل.



وأوضحت المصادر الكنسية لـ" الدستور" أن الدفعة الجديدة من الكنائس التي سيصدر قرار بشان تقنينها خلال الشهر المقبل ستضم كنائس من الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، مؤكدة أنه من المحتمل أن يتخطى عددها أكثر من 70 كنيسة ومبني خدمي تابع للكنائس.



وأشارت المصادر إلى عدد الكنائس التي تم تقنينها منذ عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء قد وصل إلى حوالي 1109 كنيسة خلال عامبن من بدء عمل اللجنة.



وتابعت أن اللجان الفرعية بلجنة تقنين أوضاع الكنائس ستواصل عملها في معاينة الكنائس الغير مرخصثة والمقدم أوراقها إلى اللجنة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في محافظات مختلفة بالصعيد ووجه بحري.



وكانت لجنة تقنين أوضاع الكنائس قد اصدرت قرار خلال شهر اغسطس الجاري بتقنين حوالي 88 كنيسة ومبني كنسي.