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اقتصاد

شعبة المحاجر: توقعات بزيادة 46.7 مليار دولار عام 2020

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الرخام والجرانيت من الصناعات التحويلية، والتي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للأحجار الطبيعية، وذلك لتلبية احتياجات صناعة البناء، وتلك الصناعة تساعد في تحقيق الأهداف القومية للتنمية.

وأوضح غالي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السوق العالمية للرخام والجرانيت في تزايد مستمر، ومن المتوقع أن تحقق صادرات 46.7 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ33.2 مليار دولار عام 2015.

وأشار رئيس شعبة المحاجر إلى زيادة الطلب على المساكن والمنشآت، وهذه الزيادة من المتوقع أن تزيد من نشاط المحاجر ليبلغ إنتاجها الكلي السنوي حوالي 150 مليون طن خلال عام 2020، مقارنة بـ140 مليون طن خلال 2020.

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