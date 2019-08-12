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اقتصاد

رئيس غرفة مواد البناء: ارتفاع التكلفة يقلل من القدرة التنافسية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:07 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة مواد البناء بها إكتفاء في عدد من المنتجات لمواد البناء، مشيرًا ألي أن هناك بعد التحديات التي تقابل صناعة مواد البناء خلال الفترة الحالية علي المستوي الصناعة المحلية.

وأوضح عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن بعض المصانع تواجه بعد الصعوبات في التمويل خاصة بعد زيادة الأنتاج لتغطية كافة المشروعات القومية، وأرتفاع تكاليف النقل، أرتفاع الطاقة، وأرتفاع أسعار الموازين علي الطرق بالاضافة إلى ارتفاع الكرتة علي جميع الطرق للنقل بالاضافة إلى أرتفاع أسعار التكلفة بشكل عام.

وأشار رئيس غرفة مواد أن هناك تحديات أخري تواجه صناعة مواد البناء خاصة بالتصدير للخارج، ومنها أرتفاع التكلفة التي تنعكس علي الأسعار بالارتفاع، مما يؤدي إلى عدم القدرة علي التنافسية، بالأضافة إلى التراجع الطفيف في أسعار الدولار، مشيرًا إلى المنافسة أصبحت سرشة بين الدول المجاورة بالاضافة الدول المنافسة داخل أفريقيا وعلي رأسهم الصين وهي المنافس الأكبر وتركيا والهند، فلابد من وجود استراتيجية واضحة لحماية المنتج المصري بالخارج.

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