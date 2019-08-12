الأمن العام يضبط شخصين مطلوب التنفيذ عليهما في 704 حكم قضائي

شنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددى الأحكام لتحقيق الأمن وترسيخ دعائم الإستقرار وفرض هيبة القانون، والتي استهدفت محافظة كفر الشيخ.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بإشراف بقيادة اللواء محمد الألفي مدير الإدارة، من ضبط مقاول - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (594) حكم حبس فى قضايا تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه.



كما تم ضبط سائق مُقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 110 فى قضايا تبديد بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها 22 سنة حبس وكفالات بلغت 900 جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





