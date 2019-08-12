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محافظات

"محجوب" يتفقد شواطئ مصيف بلطيم فى كفرالشيخ

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أجرى محمد أحمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفرالشيخ، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعدد من شواطئ المصيف لمتابعة سير العمل، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمصطافين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واطمأن "محجوب"، على تواجد فرق الإنقاذ، ومستوى المرافق، وتأمين الشواطئ، ووجه بتلبية طلبات الزائرين لمصيف بلطيم، حتى يشعر المصطافون بالأفضل، وأداء خدمة متميزة عن المواسم السابقة.

وشدد "محجوب"، على فرق الإنقاذ بعدم مغادرة الشواطئ إلا بعد خروج جميع المصطافين من البحر للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، كما كلف بتوفير كافة سبل الراحة لزوار مدينة مصيف بلطيم، ومتابعة أعمال النظافة على شواطى المصيف المختلفة، ورفع كافة أكوام القمامة والمخلفات، وإزالة كافة المعوقات، ضمانًا لراحة المصطافين وأسرهم.

يُذكر أنه يتوافد الآلاف من المصطافين على مصيف بلطيم؛ والذي يُعد أبرز شواطئ الدلتا وأجملها، لا سيما أنه يتميز بالهدوء وجمال الطبيعة، وتُسافر إليه الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كما أن مياهه صافية ويشعر المصطافون فيه بالأمن والأمان.

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