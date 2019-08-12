"زراعة النواب" تحذر من تفتيت الحيازات الزراعية

قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف تفتيت الحيازات الزراعية وآثاره السلبية على القطاع الزراعي، من أبرز الملفات التي ستتناولها اللجنة خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الأخير، وذلك في إطار حرصها على مستقبل الزراعة المصرية.



وأوضح أن ظاهرة تفتيت الحيازات تؤدي إلى ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وازدياد اتساع الفجوة الغذائية‏، وتُشكل عقبة أمام تنفيذ المنظومة الزراعية، بالإضافة إلى وجود هدر كبير في مساحة الأرض المزروعة، نتيجة كثرة الحدود والفواصل والمصارف والمشايات‏.



وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تفتيت الحيازات ينتج عنه أيضًا تغير استخدامات الأراضي الزراعية وصعوبة استخدام الوسائل المتطورة، سواء في الري أو فيى الزراعة‏، ثم صعوبة تسويق المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أهمية استقلالية التعاونيات، وتدريب العاملين داخل الجمعيات التعاونية بجميع مستوياتهم الإدارية.