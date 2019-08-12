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اقتصاد

تراجع أسعار رقائق السيليكون اليوم.. الطن يسجل 2858 دولارًا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجلت نحو 2858 دولارًا للطن مقارنة بنحو 2879 دولار للطن.

وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، وذلك في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.

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