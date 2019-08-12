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حوادث

النيابة تطلب تحليل DNA لأشلاء جثة ترعة المريوطية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي – محمد عيسى
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بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها الموسعة بشأن العثور على أشلاء جثة سيدة داخل جوال بترعة المريوطية.

وطلبت النيابة إجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، للأجزاء التي عثر عليها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستعلام عن الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية بالعثور على جوال طافي بترعة المريوطية بداخله أجزاء آدمية مقطعة، فانتقلت قوات الأمن من قسم شرطة الهرم، وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل لجثة سيدة ترتدي بنطلون جينز، وتبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين.

ومشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري ولم تسفر عملية البحث عن العثور على أى أجزاء آدمية أخرى.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأسفرت عملية الفحص الأولية التي أجراها فريق من مباحث قسم شرطة الهرم برئاسة العميد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد مصطفي لاشين والرائد هاني عجلان معاونا مباحث الهرم، أن الجوال تم انتشاله من الترعة مع التيار القادم من جهة أبوالنمرس جنوب الجيزة.

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