إطلاق مبادرة "العيد عيدين" بالممشى السياحى بالأقصر احتفالًا بالعيد

أطلق متطوعون بمدينة الأقصر، خلال عيد الأضحي المبارك، مبادرة لرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال والكبار بعنوان "العيد عيدين"، والتى نظمها الكيان التطوعي مع الكيان الحكومي بالتنسيق بين فريق نبضة وجبر الخواطر مع مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر وقيادة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، بالممشى السياحي، تم خلالها توزيع بالونات وشكولاته وورود وهدايا والرسم على وجوة الأطفال المحتفلين بأول أيام العيد.



وقالت "ثابت" إن المبادرة ضمن عدة مبادرات ينظمها الكيان التطوعي، حيث المشاركات الفعالة بين الكيان التطوعي والكيان والحكومي، والذي يهدف إلى الاحتفال بالعيد بمكان بديل عن الكورنيش نظرا لوجود بعض التطويرات المهمة الجارية بكورنيش النيل، مشيرة أن مبادرة" العيد عيدين" تهدف لإدخال السعادة والبهجة فى نفوس الأطفال من خلال فعاليات بسيطة وتوزيع هدايا وتعريف المواطنين بانشطة فرق العمل التطوعي ومبادراتهم التى تستهدف المواطنين والأطفال الصغار فى كل ربوع مصر.