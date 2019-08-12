تراجع أسعار الذرة اليوم.. الطن بـ407.12 دولار

تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل الطن نحو 407.12 دولار، مقارنة بنحو409.88 دولار للطن بتداولات الجمعة الماضي، بنسبة تراجع 0.61%.



في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة تسليم أغسطس عند 6.17 دولار للبوشل خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بنسبة 0.62 %.



وكان قد هبط في وقت سابق بمقدار 0.63% لتتداول على انخفاض عند 6.118 دولار للبوشل.



ووفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن هناك 59% فقط من محاصيل الذرة تمت زراعتها في نهاية الأسبوع الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 82% عن الذي تمت زراعته في السنوات الخمس الماضية.



وتعتبر الذرة من السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول في الأعلاف وغيرها من الصناعات الغذائية.