"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، احتفالات بالحدائق، صباح اليوم الإثنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وتضمنت الاحتفالات: مسابقات تنافسية للأطفال والشباب، وعددًا من الفقرات الفنية باستخدام العرائس، فضلًا عن قيام أعضاء برلمان الشباب بالرسم علي وجوه الأطفال، في ظل أجواء من المرح والفرحة.



وكان محافظ بورسعيد قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، أمس الأحد، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الألاف من أهالي المدينة، يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم.



وانتشر رجال الشرطة بكل أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة بكافة التجمعات خاصة بمحيط الحدائق والقري السياحية والشاطئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.