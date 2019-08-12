لليوم الثاني.. أهالي البحر الأحمر يحتفلون بالأضحى على الشواطئ

واصل أهالي البحر الأحمر والوافدون عليها، الإقبال علي الشواطئ والمتنزهات العامة، للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار أمني مكثف لتأمين المواطنين ومنع وقوع أي حالات تحرش خلال احتفالات المواطنين.



وشهدت محافظة البحر الأحمر بجميع مدنها زيادة في إقبال المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات، في اليوم الثاني من العيد، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، فيما أكد مصدر أمني أنه لم يتم ضبط أية حالات تحرش، في أول أيام العيد.



وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة، وانتشار مكثف لأفراد المباحث السرية في المنتزهات والملاهي والحدائق والشواطئ والأماكن السياحية لتأمين المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى، وضبط المخالف لتعليمات الآداب العامة.



يذكر أنه فتحت الحدائق العامة والشواطئ بالبحر الأحمر أبوابها منذ الساعات الاولي من اليوم، لاستقبال المواطنين وخاصة النادي الاجتماعي وممشي النصر وممشي شيرى.



وكان أعلن محافظ البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات والإدارات الحيوية، وشهدت شوارع وميادين مدن المحافظة الرئيسية انتشار اللجان المرورية الثابتة والمتحركة بمحيط تجمعات المواطنين خاصةً الميادين والحدائق والشواطئ وطريق الكورنيش.