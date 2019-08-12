هذه الدول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم الإثنين 12 أغسطس

احتفلت غالبية الدول الإسلامية بأول أيام عيد الأضحى أمس الأحد، إلا أن هناك دول سيكون الاحتفال باليوم الأول لعيد الأضحى المبارك اليوم الإثنين، وذلك بخلاف أغلب الدول العربية والإسلامية، ما يثير تعجب الجميع في مختلف دول العالم، حيث يرجع السبب في ذلك إلى الاختلاف فى طرق مراقبة الأهلة، وبالتالى لم تتفق كل دول العالم على بداية واحدة لشهر ذى الحجة.



وتعد الدول التي تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم الإثنين، هي سلطنة عمان والمغرب وإيران وباكستان وموريتانيا ونيجيريا، كما سيحتفل الشيعة فى العراق بالعيد الإثنين بعدما احتفل به السنة فى هذا البلد أمس الأحد، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان، ويحل عيد الأضحى لدى الأقلية المسلمة فى سريلانكا اليوم الإثنين.