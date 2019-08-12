طوارىء لتأمين محطات الري لتوفيرالمياه للأراضي

واصلت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة تأمين كافة محطات المياه بمختلف المحافظات، والتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير الجهد المطلوب للمحطات وخصوصا فى إجازة العيد، وقيام كافة قيادات المصلحة بالمتابعة المستمره لمحطات الطوارئ على مدار الساعة.



وتفقد العميد طارق العجمي، محطات الإداره المركزيه بسيناء، لمتابعة الحالة الأمنية بمحطات الرى وتوفيرالمياه للزراعات، بجانب قيام مسئولى الرى بالمرور علي محطة صرف اهناسيا ومحطات شرق النيل للاطمئنان على الحاله الأمنية والفنية المحطات والتأكد من توفيرالمياه خلال عيد الأضحى المبارك.



من جانبه أكد المهندس محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ"الدستور"، أنه تم رفع درجة الاستعداد ومتابعة مختلف المحطات للاطمئنان على عمليات الصيانة وتلبية الاحتياجات المائية للزراعات المختلفة في فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية كافة الوحدات بها.